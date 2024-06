Musique : Papa Gora, le parcours inspirant d'un artiste sans frontières

En chemin, il a sorti huit projets et plus de 75 singles, se forgeant une place sur la scène musicale mondiale.



Ses débuts



La passion de Papa Gora pour la musique a débuté avec des séances de freestyle avec son frère aîné, producteur. Influencé par des icônes telles que Youssou Ndour, Kanye West, Kendrick Lamar, Jay Z et Odd Future, il a affiné son art au fil des années. En 2015, il a lancé son premier projet avec son frère, un EP de sept titres intitulé " Prince Of E.G.Y.P.T". Ce projet initial a démontré ses capacités impressionnantes en freestyle et en écriture.



En quête de notoriété...



En 2018, Papa Gora a sorti sa première mixtape "H.O.P.E" (Home Of People Everywhere). Ce projet de 12 titres, basé sur un village en Afrique de l'Ouest, a renforcé sa notoriété dans la communauté musicale de Cincinnati, lui permettant de réaliser plus de 100 performances cette année-là. L'année suivante, il a sorti "It’s Gonna Cost You", dont le single "Mental" est devenu sa chanson la plus populaire à ce jour. Cette reconnaissance accrue lui a ouvert les portes des scènes majeures, où il a eu l'occasion de s'ouvrir pour des artistes renommés tels que Burna Boy, Davido, Rema et Diamond Platnumz.





En 2020, la pandémie de Covid-19 et les injustices mondiales ont inspiré Papa Gora à sortir l'EP "In Dis Day-n-Age". Ce projet de cinq titres reflétait l'intensité de cette période. Pendant l'isolement, il a travaillé intensément sur son art, aboutissant à son premier album officiel, "The Feel". Cet album de 13 titres, riche en émotions et en mélodies, a remporté le prix de l'Album de l'année à Cincinnati, élargissant encore sa notoriété.





En 2021, Papa Gora a effectué une tournée à travers les États-Unis avec DJ Calvin, refusant finalement une offre de contrat avec Empire pour rester indépendant. L'année suivante, il a sorti l'EP "Born 2 be Gr8" pour son 28e anniversaire. Ce projet de huit titres a une fois de plus été primé Album de l'année à Cincinnati. Des singles comme "Mama Told Me" et "Lil Bro" ont renforcé son lien avec sa famille et ses fans, lui permettant d'ouvrir sa carrière avec des artistes tels que Wally Seck.



Soutenu par le Sénégal, Papa Gora a commencé à rapper en wolof, sa langue maternelle. Cette décision a élargi son public mondial. Son single "Ana Sama Xaali$$" a créé un véritable engouement au Sénégal, rassemblant plus de 10 artistes invités.