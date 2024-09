Moussa Niakhaté prêt à affronter le Burkina : «Nous sommes déterminés à obtenir les trois points »

Le défenseur central des Lions a pris la parole au cours de la conférence de presse d’avant-match contre le Burkina Faso. Une rencontre prévue ce vendredi à 19h00 gmt, au stade Abdoulaye Wade, concernant le début des qualifications pour la CAN 2025. Un match à gagner à tout prix si on en la determination Moussa Niakhaté.



« Participer à la Coupe d’Afrique des Nations est essentiel. Le Sénégal doit toujours figurer parmi les meilleures équipes lors des phases finales. Nous sommes vraiment impatients de débuter cette nouvelle campagne contre le Burkina Faso. Notre but est d’atteindre le Maroc et de réaliser nos ambitions, mais nous avançons étape par étape. Nous sommes déterminés à obtenir les trois points », a-t-il affirmé.



Concernant son arrivée à Lyon en Ligue 1, Niakhaté a des objectifs clairs cette saison. « Je souhaite prouver la valeur du joueur que je suis. Pour cette sélection, je me sens en pleine forme. Être ici est un réel plaisir. J’ai confiance en mes capacités, tout en demeurant humble. Nous allons nous battre pour remporter ces matchs, puis retourner en club avant un nouveau rassemblement en octobre. C’est ainsi que se déroule la vie d’un international », a-t-il conclu.