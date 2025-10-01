Moussa Bocar Thiam sous pression : quand la justice fouille dans les comptes d’un ancien ministre


Moussa Bocar Thiam sous pression : quand la justice fouille dans les comptes d’un ancien ministre
L’affaire du Parc des technologies numériques (PTN) prend une nouvelle tournure explosive. Selon des informations exclusives rapportées par L’Observateur, l’ancien ministre des Télécommunications et avocat, Me Moussa Bocar Thiam, est désormais au centre d’une véritable traque judiciaire et financière. Alors que ses anciens collaborateurs, Bassirou Abdoul Bâ et Ismaïla Thimbo, croupissent déjà en prison, l’étau semble inexorablement se resserrer autour de lui.
 
Une radioscopie patrimoniale méticuleuse
 
Les magistrats du Pool judiciaire financier (PJF) ont lancé une série de réquisitions à destination des notaires et institutions bancaires, avec un objectif clair : dresser un inventaire complet des avoirs de Me Thiam, au Sénégal comme à l’étranger. Une véritable fouille patrimoniale, méthodique et systématique, qui cherche à déceler d’éventuels signes d’enrichissement illicite dans le cadre du marché controversé de 2,4 milliards FCFA lié à l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé « Sénégal Connect Park ».
 
La ligne de défense de Me Thiam : l’acharnement politique
 
Installé à l’étranger, l’ancien ministre a tenu à répondre directement aux accusations. Sollicité par L’Observateur, il a rédigé une longue note en se présentant à la troisième personne, adoptant un ton défiant et quasi ironique :
 
« Il (Me Moussa Bocar Thiam) n’a absolument rien à se reprocher et il n’est ni auteur, ni complice, ni bénéficiaire d’un quelconque détournement. Ceux qui rêvent de le voir comparaître devant la Haute Cour de Justice doivent d’abord asseoir une accusation crédible, sérieuse, apolitique, avec des indices graves et concordants. »
 
Pour lui, l’affaire ne relève pas du droit mais d’un « acharnement politique ». Une stratégie de communication assumée, qui vise à afficher sa sérénité tout en discréditant la procédure judiciaire engagée.
 
Des accusations explosives : la charge de Bassirou Abdoul Bâ
 
Mais les déclarations de l’ex-DG du PTN, Bassirou Abdoul Bâ, viennent sérieusement écorner cette ligne de défense. Toujours selon L’Observateur, celui-ci aurait affirmé devant les enquêteurs qu’il avait initialement refusé d’utiliser les fonds d’un autre projet pour couvrir le fameux marché. Il n’aurait cédé qu’après l’insistance répétée de son ministre de tutelle, Me Thiam, et surtout après réception d’une note écrite de décharge. Ce document, désormais entre les mains du parquet financier, constitue une pièce à conviction de taille, renforçant les soupçons qui pèsent sur l’ancien ministre.
 
Un dossier aux ramifications tentaculaires
 
Au-delà de Moussa Bocar Thiam, l’affaire éclabousse plusieurs acteurs, dont l’entrepreneure Amy Samaké, poursuivie mais provisoirement épargnée par un cautionnement jugé suffisant. Chaque jour, de nouvelles révélations viennent grossir un dossier déjà tentaculaire, où se mêlent enjeux financiers colossaux, accusations croisées et soupçons de manipulation politique.
Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Quand la Covid-19 rattrape les finances : l’ex-Dage du ministère de la Santé rattrapé par un mandat de dépôt

Quand la Covid-19 rattrape les finances : l’ex-Dage du ministère de la Santé rattrapé par un mandat de dépôt - 01/10/2025

Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international

Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international - 30/09/2025

Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift

Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift - 30/09/2025

Expulsion controversée / Forcing Bancaire ?: Attijari veut expulser Bocar Samba Dièye de ses propres immeubles malgré 11 milliards de dommages et intérêts

Expulsion controversée / Forcing Bancaire ?: Attijari veut expulser Bocar Samba Dièye de ses propres immeubles malgré 11 milliards de dommages et intérêts - 30/09/2025

Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation

Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation - 30/09/2025

Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue

Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue - 29/09/2025

Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens »

Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens » - 29/09/2025

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès - 29/09/2025

Ouest Foire :

Ouest Foire : " 5 bébés retrouvés dans les ordures..." dans le passé, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement - 29/09/2025

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal !

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal ! - 29/09/2025

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation !

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation ! - 29/09/2025

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant - 29/09/2025

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards - 29/09/2025

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal - 29/09/2025

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... »

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... » - 28/09/2025

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants - 28/09/2025

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé - 28/09/2025

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat !

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat ! - 27/09/2025

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste - 27/09/2025

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran "de leur céder tout" son uranium enrichi - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable »

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable » - 26/09/2025

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF)

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF) - 26/09/2025

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail »

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail » - 26/09/2025

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar - 26/09/2025

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur - 26/09/2025

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu - 26/09/2025

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire - 26/09/2025

RSS Syndication