Morts, blessés et emprisonnements illégaux au Sénégal : « La loi d’amnésie doit être abrogée…Macky doit répondre de ses actes si…» (Aminata Touré)

Pour l’ancien ministre garde des sceaux, Aminata Touré, le peuple sénégalais mérite ce devoir de justice qui doit lui être rendu au regard de tous ce qui s’est passé dernièrement. Avec près de 60 morts lors des récentes et violentes manifestations, les innombrables blessés et les emprisonnements dont la plupart ont bénéficié de l’amnistie votée récemment par l’Assemblée nationale, l’heure selon Aminata Touré est à la justice. Pour cela, il faudrait d’après l’ancienne collaboratrice politique de Macky Sall, abroger cette loi d’amnistie. « Personnellement, je pense que la loi d’amnistie doit être rapportée. Justice doit être rendu à tous ces morts blessés illégalement, emprisonnés, et on doit situer les responsabilités. Aujourd’hui je considère qu’il faut rapporter cette loi d’amnistie car, je pense à la soixantaine de morts qu’il y a eu. c’est ma position » a confié l’ancien premier ministre à Rfm lors de l’émission Grand Jury. Allant plus loin dans ses arguments, Aminata Touré est d’avis que les responsabilités doivent être situées même si celles de l’ancien chef d’Etat, Macky Sall, sont engagées. « S’il est responsable il devra répondre. C’est aussi simple. On verra ce que la justice dira sur ces poursuites. Mais il faut que les sénégalais sachent comment ces jeunes qui manifestaient ont été tués et par qui. C’est un devoir de vérité. Vous savez les argentins combien de décennies après ils ont poursuivi Pinochet? Dadis Camara est en train de faire face à la justice en Guinée. La vie humaine est sacrée. Je suis contre cette loi qui efface ces crimes commis sur des jeunes innocents qui ne faisaient que manifester » s’indigne l’ancien président du conseil économique, social et environnemental qui reste convaincue qu’il n’y a jamais de paix sans justice.