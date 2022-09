Mort de Coolio : les causes de son décès floues, les premiers éléments de réponse...

Le rap pleure la disparition de l'une de ses figures cultes des années 1990 : le rappeur américain Coolio, à qui l'on doit l'inoubliable tube Gangsta's Paradise, est mort à 59 ans, mercredi 28 septembre, a annoncé dans la presse américaine son manager aux alentours de 4 heures du matin, heure française.



Artis Leon Ivey Jr., de son vrai nom, a été retrouvé inconscient dans la salle de bain d'un ami, à Los Angeles, ajoute une source interrogée par le tabloïd américain TMZ. Une enquête a été ouverte pour déterminer des circonstances du décès du rappeur.



Selon son manager, Jarez Posey, le rappeur s'était rendu chez un ami à Los Angeles (Etats-Unis), mercredi dans la journée. Lors de sa visite, il s'est rendu dans la salle de bain de cette maison, sans jamais en ressortir. Inquiète de ne pas le voir revenir, la personne chez qui il se trouvait, dont l'identité n'a pas été dévoilée, l'a alors découvert inanimé sur le sol. Malgré l'intervention des secours, Coolio est décédé sur place. Les causes de sa mort ne sont pour le moment pas élucidées.



Pour rappel, Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey, est né le 1er août 1963 à Compton, en Californie. C'est en 1994 qu'il se lance véritablement dans la musique avec la sortie de son premier album en solo, It takes a Thief. Mais c'est véritablement un an plus tard qu'il est placé sur le devant de la scène avec son titre planétaire "Gangsta's Paradise". S'en suit un deuxième album, du même nom, puis un troisième, My Soul, en 1997. Mais ce dernier n'atteint pas le succès escompté, signant la fin de la carrière du rappeur.



Par la suite, il fait plusieurs apparitions à la TV en participant à des émissions britanniques de téléréalité, mais aussi aux Anges de la téléréalité, programme français, en 2011. Coolio a également eu quelques démêlés judiciaires, notamment le pillage d'un magasin de vêtements en 1997, l'agression de sa compagne de l'époque en 2013, ou encore la possession d'une arme à feu chargée et volée en 2016...