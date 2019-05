Mondial U20 / Match amical : Le Sénégal affronte le Panama ce vendredi

Les « Lionceaux » joueront leur deuxième match amical ce vendredi à 13h GMT à Opalenica (Pologne) contre le Panama. Initialement prévu le 18, ce deuxième match de préparation a été reculé d’un jour pour éviter de violer le règlement de la FIFA qui interdit de disputer une rencontre amicale 5 jours avant le début de la compétition.

Dès lors Youssouph Dabo et son groupe ont dû se plier au règlement et réajuster leur planning. Battu 2-1 par l’Uruguay mercredi dernier, en amical, cette seconde sortie sera décisive pour les « Lionceaux » en quête de repères et de capital confiance avant leur entrée en lice. Pour ce tournoi prévu du 23 mai au 15 juin, le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte, la Pologne, de la Colombie et de Tahiti.