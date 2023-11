Mondial U17 : Avec un triplé de Idrissa Guéye, le Sénégal renverse la Pologne et accède en 8emes de finale !

Mission accomplie pour le sélectionneur Serigne Saliou Dia qui vient de qualifier son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Pour leur deuxième sortie en Indonésie, les Lionceaux n’ont fait qu’une bouchée de la Pologne battue (4-1), ce mardi. L’homme du match, Idrissa Gueye s’est distingué avec avec un joli triplé (18e,52e et 69e.)



Malgré les intempéries qui ont failli mettre un terme à la rencontre dès la première mi-temps, (plus de 30 minutes d’interruption à cause d’un orage), les champions d’Afrique U17 en titre se sont montrés intraitables. Avec une très bonne entame de match, le bonhomme du jour, Idrissa Gueye a lancé les hostilités à la 18eme minute, ouvrant le score sur une passe décisive de Yaya Diemé.



Acculé dans leur camp, les polonais vont se tirer une balle dans le pied avec un but inscrit contre son camp par Dominique Szala (2-0,30e.) C’est à ce moment que la pluie va intervenir dans cette rencontre à sens unique. Le Jalak Harupat Stadium est frappé par une grosse averse et la pelouse finira complètement trempée. Mondial U17 : Avec un triplé de Idrissa Guéye, le Sénégal renverse la Pologne et passe en 8emes de finale !



Mission accomplie pour le sélectionneur Serigne Saliou Dia qui vient de qualifier son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Pour leur deuxième sortie en Indonésie, les Lionceaux n’ont fait qu’une bouchée de la Pologne battue (4-1), ce mardi. L’homme du match, Idrissa Gueye s’est distingué avec avec un joli triplé (18e,52e et 69e.)



Malgré les intempéries qui ont failli mettre un terme à la rencontre dès la première mi-temps, (plus de 30 minutes d’interruption à cause d’un orage), les champions d’Afrique U17 en titre se sont montrés intraitables. Avec une très bonne entame de match, c’est le bonhomme du jour, Idrissa Gueye qui a lancé les hostilités à la 18eme minute, ouvrant le score sur une passe décisive de Yaya Diemé.



Acculé dans leur camp, les polonais vont se tirer une balle dans le pied avec un but inscrit contre son camp par Dominique Szala (2-0,30e.) C’est en ce moment que la pluie va intervenir dans cette rencontre à sens unique. Le Jalak Harupat Stadium est frappé par une grosse averse et la pelouse complètement finira complètement détrempée. L’arbitre est obligé de renvoyer tout ce beau aux vestiaires.



Après très une longue attente; la partie va reprendre sous un faux rythme. Les Lionceaux subissent un peu le jeu des polonais mais réussissent à mettre le but du (3-0) avec le doublé de Idrissa Guéye qui finira sur un triplé en fin de match. La réduction du score par Marcel Regula (4-1) sera anecdotique, le Sénégal passe en huitièmes de finale.



Les lionceaux enchaînent une deuxième victoire de rang et trônent en tête du groupe D avec six points. Ils joueront leur dernier match poule ce vendredi 17 à 9h00, contre le Japon.





Mouhamadou Moustapha Gaye