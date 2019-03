Mois de la femme : Awa Blondin Diop, chef d’entreprise invite les femmes à se battre pour être indépendantes et changer le monde

À l’occasion du mois de mars et du 8 mars, mois dédié à la femme, Dakaractu vous propose différentes femmes qui chacune dans son domaine, participe au développement du pays, créatrice d’emplois, femme battante etc... Awa Blondin Diop a donc reçu Dakaractu, cette cheffe d’entreprise qui gère IlligoPresto, une startup sociale qui s’active dans le co-valisage communément appelé GP pour transport de colis, l’accompagnement des voyageurs et la vente des produits locaux pour les expatriés.

À ce jour, beaucoup d’emplois ont été créés grâce à sa boite, ce dont elle se réjouit, et invite en conséquence les femmes à être indépendantes et à se battre pour un lendemain meilleur …