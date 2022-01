Modou Lo Vs Ama Baldé : « Toutes les dispositions sont prises pour le face-à-face du 5 février prochain » (Luc Nicolaï).

Décidément, une date a été fixée pour un face à face du combat qui doit opposer le roi des arènes, Modou Lo au champion Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé.



Selon le promoteur Luc Nicolaï qui a ficelé le combat, toutes les garanties ont été établies pour que ne se reproduise le scénario qui a été constaté lors du dernier face à face avortée entre les deux (2) protagonistes à la Sen Tv. Cette fois-ci, l’agence Nicolaï & Co, chargée d’organiser le combat a rassuré sur la bonne tenue de l’événement.



« Nous avons pris toutes les dispositions pour la réussite de l’événement, notamment pour la sécurité et l’organisation. Rien n’a été laissé en rade », a expliqué Luc Nicolaï. Il avance quelques directives souscrites par les deux (2) adversaires.



« Chacun des lutteurs n’aura droit qu’à 5 accompagnants et nous allons nous charger de les prendre tous pour les amener avec la sécurité qui vaille jusqu’au lieu où se fera la signature du contrat pour le combat », a confié Luc Nicolaï. Le promoteur s’exprimait, ce 26 janvier, lors d’une conférence de presse dans un hôtel de la place.