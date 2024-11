Mod Lo VS Siteu / Combat sous haute tension : Course-poursuite à Diamaguène… un chauffeur fonce sur des policiers en civil

Le combat tant attendu entre Modou Lo et Siteu, qui a sacré Modou Lo comme vainqueur, n’a pas uniquement attiré les amateurs de lutte. L’événement a également donné lieu à une série d’incidents qui ont secoué les environs de Diamaguène-Sicap Mbao. Selon le journal "Enquête", un chauffeur a créé la panique en refusant d’obtempérer face à des policiers en civil, allant jusqu’à leur foncer dessus à vive allure.



L’incident s’est déroulé dimanche soir, peu après 18 heures. Les agents de la brigade de recherches et d’intervention de Diamaguène-Sicap Mbao, en pleine mission de patrouille, ont repéré un véhicule roulant dangereusement. Lorsque les policiers ont sommé le conducteur de s’arrêter, celui-ci a préféré accélérer, mettant en péril les usagers de la route.



Une course-poursuite s’est alors engagée, forçant un agent à dégainer son arme et à tirer sur l’un des pneus arrière pour immobiliser le véhicule. La fouille qui a suivi a révélé cinq cornets de chanvre indien dissimulés sous une chaise arrière. Le conducteur, identifié comme M. Diallo, âgé de 27 ans, n’était pas en possession de permis de conduire.



Arrestations en série



L’Enquête rapporte que six individus, dont le chauffeur, ont été interpellés. Ils sont accusés d’association de malfaiteurs, conduite sans permis, refus d’obtempérer, détention de chanvre indien, et mise en danger de la vie d’autrui. Parmi les suspects figurent un commerçant, un tailleur, un électricien et un charretier, tous âgés de 17 à 40 ans.



En parallèle, d’autres opérations de sécurisation menées aux Parcelles-Assainies ont permis l’arrestation de 19 personnes pour divers délits, notamment des vols à l’arraché et des rixes publiques. Charrettes, motos surchargées et autres véhicules suspects ont également été immobilisés.



Les forces de l’ordre, anticipant les troubles potentiels autour de cette rencontre sportive à forte affluence, ont déployé un dispositif robuste. Cependant, comme le note L’Enquête, les actes délictueux n’ont pas pu être totalement évités.



Tous les individus arrêtés sont en garde à vue, en attendant leur transfert devant le Parquet. Cet incident met en lumière les défis sécuritaires liés aux grands événements sportifs, qui, au-delà de l’engouement populaire, peuvent devenir des terrains propices à des dérives criminelles.