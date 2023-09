Mobilisation des ressources et fiscalité équitable : « Pourquoi sur les 90.000 personnes ciblées, seules 6.000 paient l’impôt » (Abass Fall)

Le président de la commission mine et énergie à l’Assemblée nationale s’est dit satisfait de cet atelier de renforcement de capacités des parlementaires sur les flux financiers illicites. « Nous avons beaucoup appris de cet atelier et avons noté que l’Etat doit faire encore plus d’efforts sur la mobilisation des ressources. Le paiement inéquitable de l’impôt doit être corrigé. Il faut que l’Etat corrige ce gap sur les impôts directs et indirects » dit-il.







Ainsi, il invite l’administration fiscale a plus d’efforts dans la transparence quand il s’agit de mobiliser les fonds. « L’administration fiscale doit revoir sa méthode de mobilisation des ressources. La DGID doit faire des rapports et nous expliquer pourquoi sur les 90.000 personnes ciblées il n’y a que 6.000 qui paient l’impôt. Cela veut dire qu’il y a problème et le niveau de performance de l’administration fiscale n’est pas encore atteint. C’est des choses qu’il faut évaluer » note Abass Fall.