Mobilisation de la plateforme F24: El Malick a délivré le message de Ousmane Sonko

Le chargé de la communication du parti Pastef- les patriotes, El Malick a transmis aux nombreux citoyens venus répondre, cet après-midi, à l’appel des forces vives de la nation F24.



A l’en croire, le président du Pastef a demandé à tous ses partisans et sympathisants de montrer le bon comportement face aux autres leaders. El Malick qui s’est qualifié d’un prisonnier errant a dans son discours dénoncé l’incarcération des 364 détenus du régime de Macky et l’invite à construire d’autres prisons car Pastef compte s’opposer pour défendre son projet de société.



« Une seule personne ne participera pas à la présidentielle parce qu’il ne peut pas participer et c’est le Président Macky Sall sinon tous les autres qui veulent être dans la compétition vont y participer », a-t-il conclu devant les citoyens venus nombreux répondre à l’Appel de la plateforme F24.