Mission FMI au Sénégal: Le Fonds Monétaire International exhorte l'État à payer ses dettes au profit des entreprises privées

Dans ses recommandations, le fonds monétaire international a insisté dans son rapport de mission, sur la nécessité 'd'efforts supplémentaires " pour traiter l'accumulation d’impayés envers les entreprises privées, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'énergie".



Et d'après lui, " un inventaire de ces passifs devrait être réalisé", ainsi qu'un

" plan d’apurement avec un calendrier crédible et transparent qui devrait être mis en place pour garantir une résolution dans des délais raisonnables".