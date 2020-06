Mise en place du syndicat des entraîneurs / Les vérités crues de Amsata Fall.

L'ancien directeur technique et actuel directeur exécutif de la ligue sénégalaise de football (Lfp) Amsata Fall n'a pas porté de gant lorsqu'il s’est agi de donner son avis sur la mise en place d'un syndicat des entraîneurs du Sénégal. Il souligne que la naissance d'un syndicat permet aux entraîneurs d'avoir des "avocats" pour défendre leurs droits. Mais cela doit commencer par un engagement citoyen de tout entraîneur et qu'ils travaillent dans la symbiose et une collégialité sans faille. C'est l'affaire de tous, tout le monde doit s'investir à fond...