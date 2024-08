Mise en place d’une commission d’audit, le président de la CAF, Patrice Motsepe, prévient Véron Mosengo-Omba : « aucune corruption ne sera tolérée! »

La Confédération Africaine de Football (Caf) a demandé à sa Commission d’Audit et de Gouvernance d’enquêter sur les allégations de violation de son Règlement interne de Gouvernance et d’Audit au sein du Secrétariat de la CAF. Le Comité d'audit et de gouvernance désignera l'un des cabinets d'avocats internationaux les plus respectés ou un cabinet d'audit et de services professionnels de renommée internationale, pour enquêter sur la violation présumée des règlements d'audit interne et de gouvernance de la CAF et soumettre ensuite un rapport au Comité exécutif de la CAF. À l’origine de cette affaire, on évoque l'existence d'un rapport accablant concernant Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF.



De son côté, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré : « La CAF ne tolère aucune corruption ni aucun manquement aux règles de gouvernance interne, d’audit et de transparence de la CAF, ni aucune violation des statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. Nous avons engagé la CAF à adhérer aux meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d’audit, de transparence et d’éthique et avons établi en 2021 un département de gouvernance interne et de conformité de la CAF. Ce département de gouvernance interne et de conformité a attiré notre attention sur la violation présumée des règlements d'audit interne et de gouvernance de la CAF. La culture actuelle de la CAF consiste à mettre en œuvre et à respecter les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d'audit, de transparence et d'éthique… »