Ministère des sports : Aboubakry Bocoum est le nouveau DAGE !

Aboubakry Bocoum, Inspecteur du Trésor, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Cette décision a été rendue publique ce mercredi à l'issue du conseil des ministres présidé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Après la nomination récente de Khady Diène Gaye au poste de Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le ministère connaît à nouveau un changement majeur avec l'installation de ce nouveau Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement.