Ministère des finances et du budget: Un montant de 369 666 638 517 FCFA est attribué au département pour l’année 2023

Au titre de l'année 2023, le projet de budget du Ministère des Finances et du Budget est arrêté à 369 666 638 517 FCFA. Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : le programme 1, qui concerne le pilotage, la coordination et la gestion administrative avec des crédits d’un montant de 19 516 416 613. Le programme 2 pour la gestion des ressources douanières et la protection de l'économie dispose de 46 806 096 584 FCFA.



Programme 3, gestion comptable et financière de l'État et des autres organismes publics, 12 120 490 690 FCFA. Programme 4 « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier », programme 5, « Gestion du secteur financier », programme 6 « Gestion du Fonds national de Retraite (FNR) », le programme 7 : « Gestion des Prêts et Avances », programme de « Gestion des Garanties et Avals ». Programme 8 concernant le « Fonds intergénérationnel » et le programme de « Fonds de stabilisation ».



Les députés vont faire d’abord des observations sur la forme des rapports qui ont été conçus à l’issue des travaux de commission avant de discuter du fonds qui concerne les dépenses communes et le projet de loi de finance du ministère des finances représenté par Mamadou Moustapha Ba.