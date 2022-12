Ministère des Sports : Le budget de 2023 est arrêté à 23.432.368.555 FCFA

Le ministère des Sports s’est vu allouer un montant de 23.432.368.555 FCFA en autorisations d’engagement et à 23.382.368.555 FCFA en crédits de paiement pour l’exercice 2023.



Ce projet de budget est réparti en trois programmes. Primo, le développement de la pratique et des infrastructures sportives, secundo, le développement des ressources et de la formation et tertio, le pilotage, la coordination et la gestion administrative.