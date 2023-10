Ministère de l’intérieur / Me Sidiki Kaba se projette vers l’élection présidentielle: « La feuille de route que le Président Macky Sall m’a confiée… »

La cérémonie de passation de service au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique s’est déroulée ce matin dans les locaux dudit ministère entre le sortant Antoine Félix Abdoulaye Diome et son successeur Me Sidiki Kaba. Ce dernier, ne veut pas perdre de temps avec l’approche des prochaines élections: Nous allons vers des échéances. Il faut qu’elles se déroulent dans de meilleures conditions. Je dois travailler en sorte que les prochaines échéances se déroulent dans de bonnes conditions et pour que le verdict, l’expression populaire au soir de l’élection présidentielle soit respectés » a affirmé le nouveau ministre de l’intérieur. « Il faut savoir que chacun des présidents qui sont passés dans ce prestigieux département, a fait un acte marqué par des résultats qui ont été reconnus et acceptés par tous en dépit des situations électorales qui pouvaient subvenir » s’est encore réjoui le successeur de Antoine Diome.







Après avoir remercié le Président Macky Sall qui lui témoigne une confiance constante durant tout son magistère, le nouveau ministre de l’intérieur se tourne vers Antoine: « Je me rappelle, nous avons beaucoup travaillé notamment au niveau du ministère de la justice. Vous avez toujours été travailleur et sérieux et vous vous êtes révélé dans le ministère de l’intérieur comme un homme État. Ce sont des qualités intellectuelles et humaines que nous connaissons en vous et avec une capacité à apporter des solutions à toutes les difficultés devant vous. Nous devons vous féliciter pour tout ce que vous avez fait » reconnaît ainsi celui qui aura fait plusieurs les ministères de souveraineté sous le régime de Macky Sall.