Mimi Touré: Voré Gana Seck était d’un engagement et d’un altruisme exceptionnels.

Sur sa page Facebook, Mimi Touré s’est émue du rappel à Dieu de l’écologiste Voré Gana Seck en ces termes ”Je présente mes condoléances attristées au mouvement féminin et à la famille de Voré Gana Seck qui etait d’un engagement et d’un altruisme exceptionnels. Elle va beaucoup manquer à toutes ces femmes vulnérables de la côte qu’elle accompagnait avec abnégation depuis de longues années, à sa communauté à Bargny, à sa famille et à ses amis. Nous avons perdu une grande patriote humble, discrète et efficace. Que Allah l’accueille au Paradis parmi les Valeureux.”