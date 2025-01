Migration circulaire en Espagne: " Cette jeunesse a été manipulée, dupée..."( Aly Nguer Faye, Parti Rewmi).

À travers une lettre adressée au président Idrissa Seck, Aly Nguer Faye, responsable politique du Parti Rewmi a d'abord tenu à se prononcer sur la situation actuelle du pays. " Il est de coutume dans les plus grandes démocraties du monde, lorsque les promesses faites lors des campagnes électorales ne sont pas tenues, les investis de pouvoirs publics rendent le tablier pour préserver leur dignité et leur honneur. C'est un secret de polichinelle de dire que le Sénégal est BLOQUÉ, totalement asphyxié sur le plan économique, aucune perspective claire, un manque de vision criard, un tâtonnement au sommet de L'Etat, un pilotage à vue....la liste est loin d'être exhaustive. Ce drame social que les sénégalais vivent au quotidien se manifeste notamment dans sa frange jeune, avec l'humiliante mesure "d'exportation" de bras valides et d'esprits fertiles dans les plantations espagnoles.

Hier c'était le "nettoyage industriel " qatari, aujourd'hui la chancellerie ibérique s'inscrit, en toute complicité avec L'Etat sénégalais[...]. Cette jeunesse a été manipulée, dupée et utilisée par un tandem qui a fini par démontrer son unanimisme incapacitant", a-t-il regretté.



Poursuivant, M. Faye d'inviter le président Idrissa Seck à sortir de son silence pour parler aux sénégalais " frappés de plein fouet par la conjoncture". " Dans cette situation, une seule posture, une seule, s'impose : ceux qui se portent le Sénégal en bandoulière doivent se retrousser les manches et sauver ce qui peut l'être avant que cela ne soit trop tard. Un leader, le Président Idrissa Seck, dont le parcours politique et la connaissance parfaite du fonctionnement de L'Etat, doit parler au peuple dans l'urgence et avec la solennité requise. L'heure est grave. Le pays fonce tout droit vers le mur. Ces gens ne pourront pas gérer ce pays. Ils montrent des carences lourdes en matière de gestion étatique. Ils sont incompétents. Voilà le mot. Son opposé linguistique est la compétence, sans commune mesure, substantif taillé sur mesure pour celui qui, au début de ses fonctions de Premier Ministre, a octroyé 5.000 emplois à la jeunesse sénégalaise. Des médecins, des commissaires, des enseignants, des ingénieurs...etc ont pu servir leur pays grâce à cet Homme. Le Président Idrissa Seck doit parler et il a l'obligation de secourir le peuple face à cette crise économique sans précédent", a-t-il déclaré.



Revenant sur les réformes qui s'imposent au sein du Parti Rewmi, Aly Nguer Faye de lancer ce message à son mentor. "Il doit également penser à réformer son parti politique le REEW MI, réservoir de talents, le refonder au demeurant en mettant en avant la jeunesse qui aura comme allié et support les anciens qui ont servi avec dignité et courage cette formation politique. L'heure de la jeunesse a sonné. Le Reew Mi dispose de compétences jeunes avérées qui peuvent servir ce pays avec détermination, engouement et courage. OUI à la refondation du parti! Oui à la Jeunesse pour la direction du parti ! Oui pour le changement !".