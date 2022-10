Microfinance : le ministre promet d’être aux côtés des acteurs pour redynamiser le secteur.

Dans le but de redynamiser le secteur de la microfinance et de recueillir les avis des acteurs de ce secteur, le ministre de la microfinance et l’économie sociale et solidaire, Madame Victorine Anquediche Ndeye, a effectué avec une forte délégation une visite ce 28 octobre dans différentes structures qui offrent des services d’épargne et de crédit aux usagers.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des tournées effectuées dans les différents services financiers affiliés à ce ministère. Ainsi, cette tournée était une occasion pour les acteurs du secteur d’exposer leurs préoccupations.

Prenant la parole lors de cette tournée, Madame Victorine Anquediche Ndeye a assuré que pour « réussir notre mission, il faut reprendre les concertations. » Ainsi, le ministre a tenté à travers cette visite de proximité d’impliquer tous les acteurs de la microfinance, un secteur stratégique.

En effet, le secteur de la microfinance au Sénégal a connu un développement notoire au cours de la dernière décennie et des problèmes à l’accès aux crédits : l’imposition de garantie, des taux d’intérêt élevé sont toujours d’actualité. À cet effet, le tout nouveau ministre aura fort à faire.