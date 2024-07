Mia Guissé face aux critiques : « Je les vis positivement et naturellement … j’ai un objectif à atteindre »

Après avoir tourné la page de Maabo, Mia Guisse, une des plus belles voix de la musique sénégalaise, revient à sa carrière solo. Plusieurs mois lui ont permis de se perfectionner dans cette nouvelle aventure durant laquelle elle compte allier différentes sonorités: « Chaque chanson exige de nouvelles options. Je ne me limite à aucune spécificité. Durant cette transition, j’ai beaucoup entendu. Mais les critiques, je les vis positivement et naturellement » a confié la chanteuse qui se prépare pour un Mega concert au Casino de Paris le 7 septembre 2024. Avec son staff composé de personnes expérimentées comme Youssou Dieng, Gueun Man Xuman, Kruma et son frère, Djiby Guissé ». En effet, son divorce avec No Face, son ex-mari, avec qui elle était dans le célèbre groupe MAABO, Mia Guissé a flirté avec la musique et compte poursuivre cette ambition avec cette multitude de variétés musicales qui font partie de son identité.



chantant des chansons de célébrités confirmées comme Baba Maal dès l’âge de 2 ans. Soutenue par son père, elle a pu poursuivre sa passion tout en continuant ses études. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle s’est consacrée entièrement à sa passion et a commencé à se produire sur scène.