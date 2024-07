Meurtre d'Awa Cissé à Kafountine: Le présumé meurtrier avoue une douzaine d'agressions

On en sait un peu plus sur le présumé meurtrier de la dame, Awa Cissé à Kafountine. Il s'agit du nommé Daouda Diallo, originaire de Kédougou et résidant dans le quartier Doumassou. Le meurtrier qui a avoué une douzaine d'autres agressions de femmes dans la localité, faisait partie du comité de veille monté dans les quartiers de Kafountine pour lutter contre la recrudescence des agressions faites aux femmes. Pour ce qui est du meurtre de sa derniére victime, Daouda Diallo a avoué, lors de la reconstitution de faits, effectuée hier à Nafacounda , avoir "utilisé un pilon pour frapper Awa Cissé à la tête , avant de prendre un morceaux de barre de fer pour la poignarder". Transporté par les agents de la section de recherches, le présumé meurtrier n'a pas reconnu la maison de la première victime, mais a avoué les autres agressions faites dans la localité, Kafountine. Rappelons que les enquêteurs ont procédé, ce mardi 9 juillet, à la reconstitution des faits entre 10h et 16h.