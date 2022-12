Meurtre d'Aminata Touré à Kolda : Mbaye Sy alias Mbaye Diallo, condamné à six mois de prison et à payer un million d'amende pour diffamation...

Mbaye Sy alias Mbaye Diallo, chauffeur de son état, a été condamné à six mois de prison par le tribunal de grande instance de Kolda pour diffamation sur Mariama Touré. À cela le tribunal a ajouté une amende d'un million de f CFA à verser à la victime et cent mille francs CFA à payer au trésor public.

Cette diffamation concerne le meurtre de la dame Aminata Touré dite Méta au mois de septembre dernier. Et le mis en cause pour cette diffamation est apparenté à Mariama Touré habitant tous la commune de Bignarabé, respectivement les villages de Saré Mbemba Touré et Saré Madihou.

Ainsi, Mbaye Sy a balancé deux audios dans le groupe whatsapp où il explique que « Mariama Touré, agent à l’hôpital régional de Kolda est "une criminelle y compris son fils Thierno Moussa Diallo." Il estime que ce dernier serait le complice de sa mère dans l’assassinat de Aminata Touré dite Méta.

Il faut rappeler que Méta a été battue à mort le Samedi 3 septembre passé vers 4 heures du matin sur l’axe Kolda-Bignarabé.

Devant la barre du tribunal, Mbaye Sy alias Mbaye Diallo a ajouté aussi que « Mariama Touré est également à l’origine de la mort de son mari Amadou Diallo en 2014. Elle avait empoisonné ce dernier qui est mon oncle... »