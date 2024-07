Mercato : Sadio Mané proche d'un retour à Salzbourg…

Plus que jamais, le départ de Sadio Mané de son actuel club Al-Nassr est agité en ce début de mercato estival. Bien qu'il ait repris la préparation (pré-saison) avec le club saoudien, les rumeurs sur un potentiel départ persistent.



En effet, un retour de l'attaquant international sénégalais Sadio Mané (32 ans) dans son ancien club au RedBull Salzbourg en Autriche est désormais d'actualité.



Lors de son passage là-bas, le sénégalais avait marqué 45 buts en 87 rencontres toutes compétitions confondues, pour 42 passes décisives délivrées entre 2012 et 2014.



D'après le journaliste Florian Plettenberg, qui s’est exprimé sur le sujet via son compte « X», « à ce stade, ces rumeurs sont largement fondées voire confirmées ! »



Malgré cela, le champion d'Afrique reste sous contrat avec Al Nassr FC jusqu'en 2026. La fin de ce mercato promet d’être mouvementée…