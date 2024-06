Mercato : Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté en route vers Lyon…

Le talentueux défenseur international sénégalais Moussa Niakhaté (28 ans, 11 sélections) est sur le point de quitter l'Angleterre et son club de Nottingham Forest pour s'engager avec l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 française.



Selon les dernières informations de Foot Mercato, un accord de transfert d'environ 15 millions d'euros aurait déjà été conclu entre toutes les parties. L’ancien capitaine de Mayence, qui a notamment repoussé les approches de clubs comme Lille et Crystal Palace, devrait prochainement passer sa visite médicale avec l'OL.



Ce transfert représenterait une belle opportunité pour Niakhaté de relancer sa carrière au plus haut niveau après une saison difficile avec Nottingham Forest. Formé à Valenciennes, le Sénégalais s'était révélé au grand public lors de sa seule et unique saison en Ligue 1 avec Metz en 2017-2018, où il avait disputé 35 matchs dans l’élite française.