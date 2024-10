Menace sur les combats de lutte : La fin du mandat du CNG jette l’incertitude ... (Pas de combats ce week-end)

La lutte sénégalaise pourrait connaître un week-end agité suite à la fin du mandat du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, qui a expiré le 23 octobre. Le décret prorogeant ce mandat est arrivé à son terme, laissant le secteur dans une impasse administrative.



La ministre en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, est vivement critiquée pour sa gestion de la situation. Selon Les Échos, les conséquences de l’absence de prorogation sont graves, menaçant l’organisation des combats de lutte prévus ce week-end, tant à l’arène nationale que dans le cadre des combats de lutte traditionnelle.



Les Échos souligne que sans une action rapide de la part de Khady Diène Gaye pour renouveler le mandat du CNG ou nommer un nouveau président, les combats ne pourront pas se tenir. Cette annulation potentielle pourrait entraîner des pertes financières considérables pour les organisateurs et les lutteurs.



La situation est d’autant plus critique que la lutte, sport national du Sénégal, joue un rôle majeur dans la culture et l’économie du pays. Les amateurs de lutte et les professionnels du secteur attendent avec impatience une réaction rapide pour éviter une paralysie totale de cette discipline emblématique.