Meeting politique : Souleyman Ndiaye tire à boulets rouges sur Ousmane Sonko et soutient la candidature de Macky Sall en 2024

La S2D section Mbao, dirigée par son secrétaire général Souleymane Ndiaye, a tenu un meeting le dimanche 7 mai 2023 dernier à Keur Mbaye Fall en présence de leaders locaux et d'une délégation du maire de baye Alioune Sall pour soutenir la candidature du président Macky Sall en 2024.







Prenant la parole devant des militants et sympathisants déchaînés, le secrétaire général de la S2D et DG de la Sapco, a d’abord tenu un discours pour galvaniser la foule avant de s’attaquer sans mettre de gant au leader de Pastef, Ousmane Sonko et ensuite finir par légitimer la candidature en 2024 de leur leader Macky Sall...