Meeting politique : « On ne se reposera pas tant qu’on ne prononcera pas vive son Excellence Macky Sall en 2024! » (Souleymane Ndiaye, SG S2D)

Dans le but de soutenir la candidature du président Macky Sall en 2024, et rattraper le gap de 100.000 voix perdues à Dakar lors des élections législatives passées, le SG de S2D et leader politique de Benno, a tenu le dimanche 7 mai 2023 dernier un meeting à Keur Mbaye Fall en présence de leaders locaux et une délégation du maire Alioune Sall. Lors de ce meeting, le leader de S2D, a rappelé l’importance de reconquérir l’électorat perdu lors des élections passées.







Ainsi, pour lui, le conseil constitutionnel en 2016 a rendu éligible la candidature du Président Macky Sall, et ils ne « se reposeront pas tant qu’on ne prononcera pas vive son Excellence Macky Sall en 2024 ».







Par ailleurs, le leader politique de Benno, a jeté des pierres à la société civile. Souleymane Ndiaye estime que la société civile actuelle a des allures politiques et des positions partisanes...