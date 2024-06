Médina, un quartier d’affaires avec diverses activités florissantes

Près de lui, se trouve le vieux mécanicien Pape Diogomaye Ndiaye âgé de 69 ans. Pour ce natif de la Médina, leur présence peut se justifier par la colonisation : « durant la colonisation, il n’y avait pas beaucoup d’espace en ville et la Médina était bien découpée et il y avait beaucoup d’infrastructures. C’est la raison pour laquelle, la majeure partie des ouvriers qui était en ville ont été délocalisés ici à la Médina. Toutes les activités (le commerce, logistique entre autres) étaient pratiquées à Dakar-Plateau. Mais, c’est devenu très serré. C’est par la suite que les toubabs les avaient délocalisés. En ce qui me concerne, je suis mécanicien



de formation mais j’ai eu à travailler un peu partout. C’est un métier que j’ai choisi par amour. Je suis très passionné par la mécanique et aujourd’hui, nous nous rendons grâce à Dieu, on y trouve notre compte. "Sant yalla Dal". Dans ses propos, il ajoute que la Médina a toujours été décrite comme un quartier béni par Seydi El Hadji Malick Sy, d’où cette présence. J’ai cinq apprentis et il y en a même qui viennent apprendre chez moi. De l’avis du vieux Diogomaye Ndiaye, c’est une zone où tous les corps de métier sont regroupés. C’est un quartier que j’aime beaucoup parce qu’il y a beaucoup de solidarité et en plus tout le monde se connaît, les gens s’entraident. Quand il y a une cérémonie ici, chacun apporte sa partition pour contribuer à la réussite de l’évènement.





Boubacar Diallo, tapissier depuis 2009. « C’est en 2009 que je suis parti pour apprendre la tapisserie. Je suis né à la Médina donc c’est ici que je connais, c’est la raison pour laquelle je suis ici. S’agissant du métier de la tapisserie je n’ai fait que suivre les pas de beaucoup de personnes que j’ai trouvées ici. Et

franchement, je ne l'ai pas regretté, car les choses vont bon train ici, à la Médina en plus il y a beaucoup de bénéfices. Pour la vente, souvent, on confectionne des salons et on expose. Il y a aussi des moments où, c’est le client qui vient chez nous pour passer sa commande avec son modèle. Mais il y a des préalables car avant d'entamer le travail, on passe d’abord à la facturation. Et si les deux parties tombent d’accord, c’est à lui maintenant de verser une avance, avant d’obtenir son reçu. Les clients viennent d’un peu partout. En plus, il n’y pas de sot métier. Les jeunes travaillent beaucoup, ici à la Médina... »