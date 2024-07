Medina : Pour une histoire de téléphone, la coiffeuse filme son copain marié et menace d’envoyer la vidéo à sa femme…

M.Seck, une coiffeuse de 26 ans, a été condamnée mardi à 2 ans de prison avec sursis par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle est poursuivie pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention d'images contraires aux bonnes mœurs et tentative d'extorsion de fonds.



M.Seck avait filmé son copain, C.Thioub, à son insu lors d'une relation sexuelle, la veille de la Tabaski. Elle a ensuite menacé d'envoyer cette vidéo à l'épouse de C.Thioub s'il ne lui donnait pas 300 000 FCFA pour changer de téléphone. Mariétou Seck reconnaît "une partie des faits qui lui sont reprochés, notamment la collecte illicite et la détention d'images contraires aux bonnes mœurs".



Dans les colonnes de l’Observateur, elle explique qu'elle a réalisé cette vidéo lorsque C.Thioub était venu la voir et voulait avoir des relations sexuelles avec elle, en échange de 50 000 FCFA, dont il n'a finalement donné que 20 000 FCFA. De son côté le sieur Thioub a déposé plainte contre M.Seck, affirmant que c'est elle qui lui a envoyé les vidéos et a commencé à le faire chanter.



En outre, il a précisé qu'il lui a donné 20 000 FCFA en liquide et 20 000 FCFA via Wave. Le procureur a requis 3 mois de prison ferme, mais la défense a demandé une application bienveillante de la loi.



Finalement, le Tribunal a disqualifié les faits d'extorsion de fonds en tentative d'extorsion de fonds et a condamné M.Seck à 2 ans de prison avec sursis.