Médias : Les reporters sportives appelées à jouer pleinement leur rôle, malgré les pesanteurs socioculturelles

Un panel invité par la commission féminine de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), en collaboration avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, a réuni ce samedi, un parterre large de journalistes, sportifs, anciennes basketteuses et autorités sportives, pour réfléchir sur une contribution efficiente à l'émancipation de la Femme dans le Sport. Les discussions ont largement convenu que, si on veut aujourd'hui, lutter contre les pesanteurs socioculturelles, il revient surtout aux différents acteurs d'engager des luttes qui dessinent un meilleur avenir pour la gente féminine dans le sport. C'est toujours dans l'élan de la fête du 8 mars, que la section féminine l'ANPS a initié ce panel sur le thème : «Pesanteurs sociales et Émancipation de la Femme dans le Sport»...