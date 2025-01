Médias:  le CORED a reçu une dizaine de plaintes durant l'année 2024 ( Mamadou Thior)

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie ( Cored) a reçu courant l'année 2024, une dizaine de plaintes, a révélé son président Mamadou Thior. Dans un entretien avec Dakaractu, le journaliste précise que, " c'est souvent des auto-saisines faites par le tribunal des pairs". Dans cet organe de régulation se trouvent des journalistes chevronnés qui ont plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Et les sanctions du Cored comptent dans la distribution de l'aide à la presse, car elles risquent de faire perdre à un organe des points précieux, informe le président du Cored, Thior.