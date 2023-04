Me Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées : « Les armées méritent considération et affection de nos concitoyens »

Me Sidiki Kaba a encore pris la défense des armées. Selon le ministre, elles méritent considération et abnégation de la part de toute la nation. Il tient à leur rendre un vibrant hommage pour leur professionnalisme, leur dévouement, leur abnégation et leur esprit de solidarité et de corps qui les anime en tout temps et en tout circonstance.



C’est pourquoi, il invite tous les concitoyens à défendre ce corps. « Ils méritent plus que jamais considération et affection de la part de nos concitoyens et de la nation tout entière. Il faut toujours se remémorer qu’ils se sont engagés avec solennité et honneur à défendre l’intégrité territoriale de notre pays et la protection de nos concitoyens jusqu’à l’ultime sacrifice », lance Me Sidiki Kaba à l’occasion de la cérémonie d’au revoir des armées du général des armées Cheikh Wade, ancien chef d’état-major des armées.