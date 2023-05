Me Moussa Bocar Thiam en « connexion » avec les jeunes de Vélingara : « ils ont compris que la vision du président Macky Sall est claire! »

Bien cadré entre le numérique, ses avantages, opportunités et l’action politique, le discours de Me Moussa Bocar Thiama été favorablement accueilli par les habitants de Vélingara. Après lui avoir réservé un accueil populaire, pour le compte de sa caravane nationale consacrée à la vulgarisation du numérique auprès notamment des jeunes, les populations de Vélingara ont apprécié la démarche inclusive adoptée par le ministère de l’économie numérique.

C’est par la voix de Moussa Ndiaye, l’adjoint du maire de Vélingara que les mots de bienvenue et de soutien sont passés. « Malgré la canicule à Velingara le ministre est en train de faire le tour du Sénégal. Il aurait pu envoyer ses conseillers techniques et ses collaborateurs. Mais, il a lui-même fait le déplacement pour voir la population, sentir la jeunesse et comprendre ce qui se passe. À travers ses ministres, le président Macky Sall est dans l’action, et non pas dans le superlatif et dans la boulimie des chiffres, nous sommes dans le concret », lance-t-il à l’endroit des pourfendeurs de l’actuel régime.

De son côté, après avoir remercié l’ensemble des autorités administratives et celles municipales qui ont contribué à la réussite de cette forte mobilisation, Moussa Bocar Thiam a souligné la présence massive des jeunes et des femmes.

« C’est une belle mobilisation des autorités municipales. Le maire Mamadou Oury Baïlo Diallo est un homme engagé pour le développement de sa commune. C’est la raison pour laquelle il a toujours bénéficié de la confiance des populations… Je voudrais également saluer la mobilisation des femmes et surtout la superbe mobilisation des jeunes de Vélingara. Ils sont sortis par centaines pour témoigner à notre ministère, une profonde attirance. Je pense que ces jeunes là ont compris que la vision du président Macky Sall est claire et que leur avenir se joue à travers le département du numérique. »

Enfin, il a adressé une invitation à la jeunesse locale, le 16 mai prochain, date du démarrage officiel de la semaine du numérique à Dakar (Grand Théâtre.)