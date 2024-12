Me Moussa Bocar Thiam: « La radiation de Barthélémy Dias de l’assemblée et sa révocation sont illégales »

Le ministre de la Justice n’a pas tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. C’est l’avis de Me Moussa Bocar Thiam, invité du Grand Jury ce dimanche sur la RFM. Selon lui, ce n’est pas une affaire juridique ou de droit. Mais plutôt une injustice politique contre le maire de la ville de Dakar. « Barthélémy Dias est victime de ses positions politiques qui doivent être réglées sur le terrain politique. Il faut constater l’inéligibilité de Barthélémy Dias et même de Ousmane Sonko en se référant à l’article 29 du code électoral . Le Conseil constitutionnel avait rejeté les recours contre les deux candidatures des deux acteurs politiques. Mais tout le monde sait que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », a soutenu Me Moussa Bocar Thiam qui conclut que la radiation de Barthélémy Dias, rien qu’en se basant sur la décision du Conseil constitutionnel, « est tout à fait illégale ». L’ancien agent judiciaire de l’État a même indiqué que le maire déchu de son poste de député a des chances de voir son recours accepté.



Concernant la mairie de Dakar, l’ancien ministre de la Communication estime qu’il y a une confusion à ce niveau. À l’en croire, « un préfet ne peut pas révoquer un maire ». Car, on ne doit nullement faire appel au code électoral. C’est le ministre des Collectivités territoriales qui doit saisir le président de la République pour la révocation, et c’est le code des Collectivités territoriales qui doit être évoqué. « Les seules dispositions applicables sont celles des collectivités territoriales. Le préfet s’est livré à une voie de fait. Barthélémy Dias doit faire fi de cette décision du préfet qui n’a aucun effet », a expliqué le maire de Ourossogui.