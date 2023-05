Me El Hadj Diouf, avocat de Adji Sarr : « Ma cliente est fin prête pour en découdre avec Ousmane Sonko! »

Renvoyé sous huitaine en audience spéciale, Me El Hadj Diouf avocat de l’accusatrice d’Ousmane Sonko, révèle que la partie civile est prête pour le procès. « Adji Sarr est fin prête pour en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle.

Le président de la chambre criminelle a pris une décision souveraine en renvoyant l’affaire au 23 mai prochain », déclare Me Diouf.



« Les arguments des avocats de Sonko sont infondés. Ils avaient largement le temps de s’imprégner du dossier qui dure depuis deux ans. Les accusations sont graves et sont au courant de toutes les auditions durant tout le processus avant d’en arriver au procès », rembobine Me Diouf.



Toutefois, il fait savoir en raillant l’accusé que « toutes les parties seront présentes. Kou mane sa morom doumeu. Amna Kou daw beuré bi, Ousmane Sonko. Nous avons constaté que l’accusé Ousmane Sonko qui disait urbi et orbi être pressé de l’ouverture de ce procès, a fui et c’est notre client Adji Sarr qui est présente et prête à tout raconter », raille l’avocat qui s’adonne à la provocation...