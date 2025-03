Mbour : l'hôtel "Les Manguiers de Guéréo" victime d’un braquage – Plus de 9 millions emportés

L’hôtel Les Manguiers de Guéréo, situé dans le département de Mbour dans le village de Guéréo, a été attaqué violemment dans la nuit du dimanche au lundi 24 mars 2025. Des malfaiteurs ont maîtrisé les vigiles avant de fouiller les chambres des clients, emportant argent et objets de valeur. Les dégâts sont estimés à plus de 9 millions de FCFA.



Après leur forfait, les assaillants ont pris la fuite, laissant derrière eux un spectacle de désolation. L’un d’eux a cependant perdu son téléphone, récupéré par l’hôtel et remis aux gendarmes. Ce détail pourrait aider les enquêteurs.



Cette attaque risque d’affecter le tourisme local, déjà fragilisé par un précédent braquage à l’hôtel Riu Baobab il y a moins de deux mois. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs et comprendre leurs motivations. Les autorités doivent réagir rapidement pour protéger les investissements et garantir la sécurité des clients et employés.