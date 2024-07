Mbour/ cri de coeur des Pastefiens :"Oú est l'engrais dont le gouvernement parle ? La jeunesse patriotique court toujours derrière l'engrais. Y'a des choses à rectifier !" (Ousmane Diop Pastef)

C'est un cri coeur des militants du Pastef à l'endroit des autorités... Dans le cadre de leurs activités, la jeunesse patriotique lance un cri de coeur pour demander aux autorités de conjuguer avec la réalité.. Face aux journalistes, ils ont décrié la gestion de l'engrais, noté qui a fini de causer d'énormes... " Oú est l'engrais, nous avons semé 450kg d'arachide jusqu'à présent nous avons rien vu en terme d'engrais... Ce n'est pas parce que nous sommes du pouvoir que nous n'allons pas dire les choses telles qu'elles sont... J'ai touché le ministre, des promesses en à plus finir. Y a des choses à rectifier... Quand le gouvernement communique qu'il y a de l'engrais et on ne voit rien... À quoi servent les services concentrés de l'État... Où est l'engrais qui a été communiqué ? La Jps à besoin de ça ! "