Mbour: Un policier blessé par les manifestants...Le renfort de la gendarmerie...Les problèmes financiers du présumé tireur...

On en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé au marché central de Mbour. Selon une source, Aly Kouyaté (le présumé tireur, a acheté son arme à 150.000 Fcfa dans le marché noir à Touba.



Et les raisons de sa tentative d'agression dans un bureau de change à Mbour seraient liées à des problèmes financiers à cause de sa femme qui est en état de grossesse. Notre source renseigne qu'il a une fois officié pendant 2 mois comme gardien dans une école maternelle.



Rappelons qu'un renfort du GMI a été déployé à Mbour où il y a de l'électricité dans l'air dans les quartiers de Thiocé, de Santessou , Escale et de 11nov....