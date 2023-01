Mbour : Le ministre Samba Sy monte au créneau, se lâche et assène ses vérités...

Le ministre Samba Sy qui était à Mbour commune pour rencontrer les responsables départementaux de sa formation politique (Pit) dans le cadre des préparatifs de leur congrès prévu le 29 et 30 avril 2023.



Ce dernier est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, à savoir le fonctionnement de la justice, les prochaines élections présidentielles, le 3ème mandat, les appels à la résistance... Le ministre chargé du travail et des relations avec les assemblées a asséné ses vérités et a appelé les différents acteurs à la retenue et au respect de nos institutions..