Mbour : La station Total de Oncad incendiée, la boutique vandalisée ..

Les hostilités ont démarré a Mbour entre manifestants et policiers...Tout a démarré au pont Oncad où les jeunes ont allumé des pneus... Chassés par les policiers, ces mêmes jeunes iront directement à la station Total situé juste pas loin . Après avoir reussi à incendier une pompe, mis les autres à terre et vandalise la boutique , ils seront encore repoussés par les forces de l'ordre venues en renfort...



Présentement, c'est une course poursuite sans fin entre jeunes et forces de l'ordre à laquelle nous assistons dans la capitale de la petite côte...