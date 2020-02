Mbour / Incendie au quai de pêche : 29 pirogues et 28 moteurs réduits en cendres...

Depuis un certain temps, le quai de pêche de Mbour traverse des moments difficiles. Après la crise des pêcheurs et la station d'essence qui avait pris feu occasionnant la mort d’un vigile pour brûlure, voilà qu’un autre incendie s'est déclaré, causant des dégâts matériels énormes avec 29 pirogues et 28 moteurs de pirogue complètement calcinés. L’incendie a commencé vers 2h du matin ce samedi, mais son origine reste toujours indéterminée...