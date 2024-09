Mbour : "Il faut offrir à la jeunesse une alternative, des perspectives qui les dissuaderont de chercher des solutions périlleuses ".(Saliou Samb)

Le 11 septembre 2024, le Président du Conseil départemental de Mbour, Monsieur Saliou Samb, a accueilli le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de plusieurs responsables des services de l'État. Lors de cette rencontre marquée par l’émotion, M. Saliou Samb a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes du chavirement tragique d’une pirogue, une catastrophe qui a coûté la vie à de nombreux jeunes du département. Il a également adressé ses condoléances au peuple sénégalais fortement affecté par cette nouvelle tragédie liée à la migration irrégulière.



Dans son discours, M. Saliou Samb a souligné que ce drame touche profondément l’âme de la nation et appelle à une prise de conscience collective. Il a lancé un vibrant appel à l'union des cœurs, insistant sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous pour mettre un terme à ce fléau. « Nous sommes tous concernés par cette situation, a-t-il déclaré. Il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur de la société prenne ses responsabilités. Ce combat ne peut être gagné par une seule entité ou un seul discours politique. Il exige l’engagement et la participation active de tous, des autorités aux parents, en passant par les leaders communautaires et les jeunes eux-mêmes. »



Le Président du Conseil départemental a également exhorté la jeunesse à rester motivée et à ne pas céder à la tentation des chemins dangereux. « Il est important que nos jeunes sachent qu'il existe ici, au Sénégal, des opportunités pour réussir. Avec de la persévérance et de la foi, ils peuvent construire un avenir meilleur sur cette terre qui est la leur », a-t-il affirmé.



M. Saliou Samb a également insisté sur l'importance de la sensibilisation, invitant les familles à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement des jeunes. Il a rappelé que la communication au sein des foyers et des communautés est essentielle pour prévenir ces tragédies. Il a appelé les parents à être des piliers pour leurs enfants, en leur montrant qu'il est possible de réussir sans recourir à des solutions extrêmes.



Dans ce contexte, il a exhorté l’ensemble de la société à œuvrer de concert pour offrir à la jeunesse une alternative viables, des perspectives qui les dissuaderont de chercher des solutions périlleuses. « Ce fléau de la migration clandestine ne pourra être combattu que par l’unité, la solidarité et la coopération de tous les acteurs de la société », a conclu M. Saliou Samb, appelant à un effort national pour protéger l’avenir de la jeunesse sénégalaise.