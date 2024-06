Mboro: Les ministres de l'intérieur et de l'industrie en visite de terrain aux ICS ( images)

Comme il a été annoncé ce matin, le ministre de l'intérieur, Jean Baptiste Tine et son homologue de l'industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop, ont effetué aujourd'hui une visite de terrain aux Industries Chimiques du Sénégal ( Mboro).



L'occasion a été saisie par ces derniers pour se rendre dans les champs où des opérations de sondage ont été effectuées par l'usine, entre autres sites. Ils se sont rendus par la suite au niveau de l'usine où ils ont rencontré à huis clos l'administration.



Au sortir de celle-ci, ils ont promis d'organiser prochainement une nouvelle rencontre avec les deux parties ( Ics et collectif des villages impactés) afin d'arrondir les angles. À noter qu'une première rencontre a été organisée à Dakar aux fins d'un dénouement heureux. Le gouverneur de la région de Thiès était aussi de la partie...