Mbaye Jacques Diop : « Ceux qui disent que c'est trop tard pour donner des primes aux athlètes ne comprennent rien au fonctionnement de l'Etat ! »

Invité ce lundi dans l'émission « Actu Sports » sur dakaractu, Mbaye Jacques Diop, Journaliste sportif et Spécialiste en management des organisations sportives, est revenu sur l'histoire de la prise en charge financière des onze athlètes sénégalais qualifiés aux jeux olympiques 2024. « Ceux qui disent que c'est trop tard pour donner des primes aux athlètes ne comprennent rien au fonctionnement de l'Etat », a-t-il lancé en réponse aux critiques formulées par certains observateurs et athlètes dont le coureur de 110m haies, Louis François Mendy, qui, après son titre de champion d'Afrique, avait fustigé le manque de reconnaissance des autorités étatiques.



Pour rappel, le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé une prime pour les athlètes sénégalais qualifiés ou invités aux JO 2024 : 5 millions FCFA de participation, 4 millions FCFA de préparation, 2 millions FCFA de qualification et 300.000 FCFA pour les équipements, soit 11,3M FCFA par athlète.