Mbane / 1700 ha attribués à Rabih Fakih : l'ancien PCR, Mamadou C. Diallo, rétablit la vérité des faits.

La commune de Mbane est au cœur d'un litige foncier qui en vérité n'en est pas un. Du moins si l'on en croit l'ancien président de la communauté de la dite localité, devenu commune. En assemblée générale, Mamadou Cellou Diallo, a fait l'historique des terres attribués à Rabih Fakih, aujourd'hui objet de toutes les convoitises. En effet, dira t-il, "c'est en 1981 que Rabih Fakih, a demandé et obtenu 1. 500 ha. À notre arrivée, on lui a accordé 200ha supplémentaires." Mais, s'empresse t-il de préciser, "nous avions en même temps octroyé des centaines d'hectares aux populations, dont 30 aux jeunes qui s'agitent aujourd'hui. Et nous avions demandé et obtenu de Fakih qu'il fasse une irrigation pour permettre aux populations d'utiliser cette eau pour leurs activités. Je suis étonné de voir que ce sont ces jeunes, qui ont dit devant le Gouverneur qu'ils ne connaissent pas les terres de Fakih." Toujours selon lui, les agitations de ces jeunes "manipulés " ne font que "de la politique politicienne. Qu'ils disent que Fakih n'exploite pas ces terres n'est que mensonge", a-t-il dit.