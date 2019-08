Matches amicaux du mois de Septembre : Aliou Cissé et la FSF décident de ne pas faire jouer les « Lions » (Document)

Dans le communiqué rendu public par la FSF, on pouvait donc lire que ladite décision a été prise par Me Augustin Senghor et Aliou Cissé : « La fédération sénégalaise de football informe qu’après concertation avec le sélectionneur national, il a été décidé que l’équipe nationale ne jouera pas de matches lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre (2 au 10.) »







Toujours selon le document le besoin impérieux de sauvegarder l’intégrité physique des joueurs et ainsi faciliter leur récupération au sortir de longs mois de compétitions. « En effet, compte tenu du nombre de matches joués ces derniers mois, avec notamment une coupe du monde et une CAN, lors des étés 2018 et 2019, et de la proximité entre la finale de la CAN 2019 et la reprise des championnats dans lesquels évoluent les joueurs. Cette décision permettra d’éviter une surcharge de compétition et faciliter une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir. »







Une curieuse initiative qui pourrait faire jaser dans le football Sénégalais, malgré les éclaircissements de la fédé : dixit le communiqué signé du secrétaire général de la FSF, Victor SEH Cissé.