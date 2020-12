Matches à huis clos : La Ligue Pro face au défi organisationnel, 90 personnes autorisées par rencontre.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) aura un défi de taille à relever cette saison 2020-2021 marquée par la Covid-19. Pour ce faire, la mesure principale qui a été prise est l’organisation des rencontres à huis clos. Avec des restrictions sur le nombre de joueurs, officiels et autres acteurs qui seront présents lors des différentes journées de championnat. Le président de la Ligue Pro précisera que pour cette saison, 90 personnes seront autorisées dans les stades. Dont 30 personnes qui seront autorisées par équipes (Staff technique et joueurs compris.)



Le club organisateur aura tout au plus 15 membres dédiés à l'organisation. Pour ce qui est de la couverture médiatique, 15 journalistes seront accrédités par rencontre avec la collaboration de l’association nationale de la presse sportive (Anps). Pour être admissible et jouer, chaque club devra présenter au moins 14 joueurs licenciés, a précisé Saër Seck.